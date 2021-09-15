ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обстріл знака на кордоні з Білоруссю: українські прикордонники розкрили подробиці

Новость на русском →
Україна, Середа 15 вересня 2021 17:15
Обстріл знака на кордоні з Білоруссю: українські прикордонники розкрили подробиці Фото: Білорусь заявила про обстріл прикордонного знаку (gpk.gov.by)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруські прикордонники сьогодні заявили, що на кордоні з Україною невідомі обстріляли прикордонний знак. Однак виявила пошкодження прикордонного стовпа не білоруська сторона.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Як розповів речник ДПСУ, пошкодження білоруського прикордонного стовпа виявив наряд Луцького загону прикордонслужби. Українські прикордонники відразу проінформували про це білоруську сторону та поліцію.

"Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці. Водночас характер місцевості, болотисто-чагарникова, унеможливлює піший рух осіб в цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено", - сказав він.

Демченко зазначив, що пошкоджений стовп розташований поряд з каналом, який з'єднує озера цієї місцевості, тому стріляти по ньому могли порушники, які проходили каналом човном.

"У ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї не виявлено. З білоруською стороною було проведено зустріч. У ході зустрічі білоруська сторона не висловлювала претензій чи звинувачень у бік українських прикордонників. Пошук причетних до цього осіб продовжується", - додав речник ДПСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Кордон з Україною Государственная пограничная служба
NEWS
Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради
Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні