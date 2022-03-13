Обстрел в Житомирской области: разрушен дом и детский садик

Российские оккупанты обстреляли 13 марта город Малин Коростенского района Житомирской области. Обломки ракет упали на жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Житомирской области.
"Снова вражеский обстрел 13 марта в 15;15 в городке Малин Коростенского района Житомирской области. В результате падения обломков ракеты поврежден один жилой дом и помещение детского сада. Погибших и травмированных нет", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работают спасатели т техника.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в результате авиаудара по аэродрому в Кропивницком погибло семь человек.
Также мы писали о том, что с начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.