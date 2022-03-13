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Обстріл на Житомирщині: зруйновано будинок та дитячий садок

Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти обстріляли 13 березня місто Малин Коростенського району Житомирської області. Уламки ракет впали на житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Житомирській області.

"Знову ворожий обстріл 13 березня о 15;15 у містечку Малин Коростенського району Житомирської області. В результаті падіння уламків ракети пошкоджено один житловий будинок і приміщення дитячого садка. Загиблих і травмованих немає", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники т техніка.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в результаті авіаудару по аеродрому в Кропивницькому загинуло семеро людей.

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Житомир