Обстрел жителей Лисичанска, набиравших воду: число жертв увеличилось

"Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин скончалась в медучреждении Краматорска, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни", - написал Гайдай.

При этом российская армия продолжает уничтожать город.

"Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, который соединял две части города. Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами", - сообщил Гайдай.

По его словам, повреждений многоэтажек и частных усадеб за минувшие сутки очень много.

"Отдельные районы города обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв", - отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений.

Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. РФ пытается блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью.

Напомним, вчера примерно в 15:00 из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей, которые вышли пополнить запасы питьевой воды.

Как следствие, восемь человек погибли на месте (количество возросло до 10), среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен.

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