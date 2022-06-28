Обстріл жителів Лисичанська, які набирали воду: кількість жертв збільшилася

"Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. Одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя", - написав Гайдай.

При цьому російська армія продовжує нищити місто.

"Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Зруйновані два мости, автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", - повідомив Гайдай.

За його словами, пошкоджень багатоповерхівок та приватних садиб за минулу добу дуже багато.

"Окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв", - зазначив Гайдай.

Він додав, що окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків.

Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. РФ намагається блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донецькою областю.

Нагадаємо, вчора приблизно о 15:00 із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів, які вийшли поповнити запаси питної води.

Як наслідок, вісім людей загинули на місці (кількість зросла до 10), серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено.

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