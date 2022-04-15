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Обстрел жилого района Харькова. Число жертв продолжает расти

Фото: обстрел жилого района Харькова (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате сегодняшнего обстрела Харькова, известно о 8 погибших людях. Еще 42 гражданских получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

По словам директора областного департамента здравоохранения Максима Хаустова, вызов в службу экстренной помощи по большому количеству раненых поступил в 16:16.

На месте обстрелов работали 29 бригад скорой помощи.

Среди раненых:

  • 9 детей;
  • 33 взрослых.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было известно о четырех погибших гражданских в Харькове.

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