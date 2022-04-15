Обстрел жилого района Харькова. Число жертв продолжает расти

В результате сегодняшнего обстрела Харькова, известно о 8 погибших людях. Еще 42 гражданских получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

По словам директора областного департамента здравоохранения Максима Хаустова, вызов в службу экстренной помощи по большому количеству раненых поступил в 16:16.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было известно о четырех погибших гражданских в Харькове.

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