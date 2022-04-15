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Обстріл житлового района Харкова. Кількість жертв продовжує зростати

Фото: обстріл житлового района Харкова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок сьогоднішнього обстріла Харкова, відомо про 8 загиблих людей. Ще 42 цивільних отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

За словами директора обласного Департаменту охорони здоров'я Максима Хаустова, виклик до Служби екстреної допомоги щодо великої кількості поранених надійшов о 16:16.

На місці обстрілів працювали 29 бригад швидкої допомоги.

Серед поранених:

  • 9 дітей;
  • 33 дорослих.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було відомо про чотирьох загиблих цивільних в Харкові.

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