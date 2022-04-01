Обстрел здания ОГА в Николаеве. Число погибших возросло до 24 человек

По состоянию на 1 апреля, в результате попадания российской ракеты в здание Николаевской ОГА погибли 24 человека. Один из них скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николаевской области в Facebook .

"По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОГА и ее разрушение погибли 24 человека. Из-под завалов спасатели вызволили 23 тела погибших и 1 человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что круглосуточно продолжается работы по разбору завалов и поиску людей.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

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