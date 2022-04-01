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Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість загиблих зросла до 24 осіб

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Миколаїв, П'ятниця 01 квітня 2022 09:08
Обстріл будівлі ОДА в Миколаєві. Кількість загиблих зросла до 24 осіб Фото: розбір завалів Миколаївської ОГА (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерія Поліщук

Станом на 1 квітня, в результаті попадання російської ракети в будівлю Миколаївської ОДА загинули 24 людини. Один з них помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Миколаївської області в Facebook.

Повідомляється, що цілодобово триває роботи з розбору завалів і пошуку людей.

"Станом на 07:00 1 квітня в результаті попадання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОДА і її руйнування загинули 24 людини. З-під завалів рятувальники визволили 23 тіла загиблих і 1 людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

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