Обстрел вокзала Краматорска: раненых отправляют в больницы соседних областей

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске эвакуируют в другие области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы ОВА.

По его словам, на данный момент ранения получили 83 человека. Пострадавших распределили по областным больницам. Кроме того, для оказания им помощи и проведения операций будут подключены медучреждения соседних регионов.

"Кареты скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Часть раненых будет отправлена в другие области, в зависимости от состояния", - сказал Кириленко.

Напомним, утром 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска, где находилось около 4 тысяч людей. Погибли по меньшей мере 39 человек, в том числе дети.

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