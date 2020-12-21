Обстрел трактора возле Авдеевки: опубликовано видео с места события

Фото: уничтожен трактор (скрин видео facebook.com/pressjfo.news)

Командование операции Объединенных сил на Донбассе опубликовало видео последствий вражеского обстрела гражданского населения. На видео зафиксирован уничтоженный боевиками трактор John Deere вблизи Авдеевки.

Видео опубликовали на странице ООС в Facebook.

На видео видно полностью выгоревший трактор, который вчера попал под обстрел боевиков. Трактор возвращался с сельскохозяйственных работ, когда в него попали из станкового противотанкового гранатомета.

Гражданский получил ранения 20 декабря, около 19.30 вооруженными формированиями Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор марки John Deere, возвращался из сельскохозяйственных работ. Сельскохозяйственные работы велись в районе населенного пункта Кам'янка (вблизи Авдеевки). В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, December 21, 2020

Напомним, об обстреле трактора стало известно сегодня утром. В результате обстрела, который произошел за пределами украинских позиций, пострадал водитель.

Как писало РБК-Украина, из-за обстрела гражданской техники пророссийскими боевиками на Донбассе украинская сторона направила ноту протеста ОБСЕ. Сегодня утром украинская сторона проводила верификацию на месте происшествия.