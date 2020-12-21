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Обстріл трактора біля Авдіївки: опубліковано відео з місця події

Авдіївка, Понеділок 21 грудня 2020 17:32
Обстріл трактора біля Авдіївки: опубліковано відео з місця події
Фото: знищений трактор (скрін відео facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Командування операції Об'єднаних сил на Донбасі опублікувало відео наслідків ворожого обстрілу цивільного населення. На відео зафіксовано знищений бойовиками трактор John Deere поблизу Авдіївки.

Відео опублікували на сторінці ООС у Facebook.

На відео видно повністю вигорілий трактор, який вчора потрапив під обстріл бойовиків. Трактор повертався з сільськогосподарських робіт, коли у нього влучили зі станкового протитанкового гранатомета.

Цивільний отримав поранення

20 грудня, близько 19.30 збройними формуваннями Російської Федерації трьома пострілами з станкового протитанкового гранатомету було знищено трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Сільськогосподарські роботи велись в районі населеного пункту Кам'янка (поблизу Авдіївки). В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення.

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, December 21, 2020

Нагадаємо, про обстріл трактора стало відомо сьогодні вранці. В результаті обстрілу, який відбувся поза межами українських позицій, постраждав водій.

Як писало РБК-Україна, через обстріл цивільної техніки проросійськими бойовиками на Донбасі українська сторона направила ноту протесту ОБСЄ. Сьогодні вранці українська сторона проводила верифікацію на місці події.

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Новини України Надзвичайні події АвдіївкаобстрелбойовикиООС

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