UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Обстрел Тель-Авива: один человек погиб, десятки ранены

Автор: Наталья Скороход

В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены. Ракеты были выпущены из Сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля. Также десятки людей получили ранения.

Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.

В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.

Напомним о ситуации в Израиле после обстрела. В результате пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа. ХАМАС возобновил обстрелы городов на юге Израиля после небольшого затишья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израиль