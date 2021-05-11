Обстрел Тель-Авива: один человек погиб, десятки ранены

В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены. Ракеты были выпущены из Сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel .

По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля. Также десятки людей получили ранения.

Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.

В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.