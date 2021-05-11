Обстріл Тель-Авіва: одна людина загинула, десятки поранені

В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з Сектора Газа.
Про це повідомляє Times of Israel.
Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю. Також десятки людей отримали поранення.
Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Газа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.
В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух. В результаті обстрілу пошкоджено нафтопровід. Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні.
Нагадаємо про ситуацію в Ізраїлі після обстрілу. В результаті постраждали мирні жителі.
Раніше повідомлялося, що Тель-Авів обстріляли з Сектора Газа. ХАМАС відновив обстріли міст на півдні Ізраїлю після невеликого затишшя.