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Обстрел Тель-Авива: один человек погиб, десятки ранены

Новина українською → Израиль, Вторник 11 мая 2021 23:11
Обстрел Тель-Авива: один человек погиб, десятки ранены Фото: в результате обстрела Тель-Авива погибла женщина (twitter com CTVNews)
Автор: Наталья Скороход

В результате ракетного обстрела Тель-Авива один человек погиб, десятки были ранены. Ракеты были выпущены из Сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

По состоянию на сейчас известно, что погибла одна женщина в результате ракетного обстрела центральной части Израиля. Также десятки людей получили ранения.

Ракеты были выпущены по жилому району Тель-Авива из Сектора Газа. Местные СМИ сообщают, что было выпущено 130 ракет.

В аэропорту Бен-Гурион прекращено движение. В результате обстрела поврежден нефтепровод. Кроме того известно, что один снаряд попал в автобус в Холоне.

Напомним о ситуации в Израиле после обстрела. В результате пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа. ХАМАС возобновил обстрелы городов на юге Израиля после небольшого затишья.

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