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Обстріл Тель-Авіва: одна людина загинула, десятки поранені

Новость на русском → Ізраїль, Вівторок 11 травня 2021 23:11
Обстріл Тель-Авіва: одна людина загинула, десятки поранені Фото: в результаті обстрілу Тель-Авіва загинула жінка (twitter com CTVNews)
Автор: Наталья Скороход

В результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з Сектора Газа.

Про це повідомляє Times of Israel.

Станом на зараз відомо, що загинула одна жінка в результаті ракетного обстрілу центральної частини Ізраїлю. Також десятки людей отримали поранення.

Ракети були випущені по житловому району Тель-Авіва з Сектора Газа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що було випущено 130 ракет.

В аеропорту Бен-Гуріон припинено рух. В результаті обстрілу пошкоджено нафтопровід. Крім того відомо, що один снаряд влучив в автобус у Холоні.

Нагадаємо про ситуацію в Ізраїлі після обстрілу. В результаті постраждали мирні жителі.

Раніше повідомлялося, що Тель-Авів обстріляли з Сектора Газа. ХАМАС відновив обстріли міст на півдні Ізраїлю після невеликого затишшя.

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