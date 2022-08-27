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Обстрел школы в Запорожье: в ОВА показали видео последствий

Фото: Александр Старух, глава Запорожской ОВА (facebook.com/starukholexander)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты ночью обстреляли школу-интернат в Запорожье. Учебное заведение подверглось серьезным разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В результате атаки пострадали учебные корпуса. Несколько из них вообще не подлежат восстановлению. Из-за мощных взрывов были разрушены классы, а также выбито многочисленное количество окон", - говорится в сообщении.

По словам Старуха, в заведение прилетело несколько ракет. На момент их попадания учеников там не было, а охрана и руководство школы-интерната остались живыми и невредимыми.

Напомним, что россияне ночью обстреляли Запорожье. Власти зафиксировали 16 прилетов.

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