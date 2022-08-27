Обстріл школи у Запоріжжі: в ОВА показали відео наслідків

Російські окупанти вночі обстріляли школу-інтернат у Запоріжжі. Навчальний заклад зазнав серйозних руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха.
"Внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибита численна кількість вікон", - йдеться у повідомленні.
За словами Старуха, у заклад прилетіло кілька ракет. На момент їх влучання учнів там не було, а охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими.
Нагадаємо, що росіяни вночі обстріляли Запоріжжя. Влада зафіксувала 16 прильотів.
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