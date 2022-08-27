Обстріл школи у Запоріжжі: в ОВА показали відео наслідків

"Внаслідок атаки постраждали навчальні корпуси. Декілька з них взагалі не підлягають відновленню. Через потужні вибухи були зруйновані класи, а також вибита численна кількість вікон", - йдеться у повідомленні.

За словами Старуха, у заклад прилетіло кілька ракет. На момент їх влучання учнів там не було, а охорона та керівництво школи-інтернату залишилися живими та неушкодженими.