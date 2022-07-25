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Обстрел школы и дома культуры в Чугуеве: под завалами нашли 3 человека (фото)

Фото: последствия обстрела Чугуева 25 июля (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреляли Чугуев из зенитно-ракетного комплекса С300. Под завалами уже нашли 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

"В результате попадания ракет полностью разрушено здание районного дома культуры, где скрывались люди. Сейчас происходит разборка завалов и устанавливается количество пострадавших. Предварительно удалось освободить из-под завалов трех человек", - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что кроме дома культуры разрушены школа, здание, где находилась библиотека и спортивный зал. Повреждены жилые дома. Несколько ракет попали по открытым территориям.

"Поблизости школы изъяты остатки снарядов. По предварительным данным, обстрел осуществлялся зенитно-ракетным комплексом С300", - добавляют полицейские.

По данным фактам следователям возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, ночью 25 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Чугуеву. Вражеские ракеты попали в школу и дом культуры, где находились гражданские.

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