Обстріл школи і будинку культури в Чугуєві: під завалами знайшли 3 людей (фото)

"Внаслідок влучання ракет вщент зруйнована будівля районного будинку культури, де переховувались люди. Наразі відбувається розбирання завалів та встановлюється кількість постраждалих. Попередньо, вдалося звільнити з-під завалів трьох людей", - йдеться в повідомленні.

В поліції додають, що крім будинку культури, зруйновані школа, будівля, де знаходилась бібліотека та спортивний зал. Пошкоджені житлові будинки. Кілька ракет влучили по відкритих територіях.

"Неподалік школи вилучені залишки снарядів. За попередніми даними, обстріл здійснювався зенітно-ракетним комплексом С300", - додають поліцейські.

За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.