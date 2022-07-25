RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл школи і будинку культури в Чугуєві: під завалами знайшли 3 людей (фото)

Фото: наслідки обстрілу Чугуєва 25 липня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Чугуєв з зенітно-ракетного комплексу С300. Під завалами вже знайшли 3 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

"Внаслідок влучання ракет вщент зруйнована будівля районного будинку культури, де переховувались люди. Наразі відбувається розбирання завалів та встановлюється кількість постраждалих. Попередньо, вдалося звільнити з-під завалів трьох людей", - йдеться в повідомленні.

В поліції додають, що крім будинку культури, зруйновані школа, будівля, де знаходилась бібліотека та спортивний зал. Пошкоджені житлові будинки. Кілька ракет влучили по відкритих територіях.

"Неподалік школи вилучені залишки снарядів. За попередніми даними, обстріл здійснювався зенітно-ракетним комплексом С300", - додають поліцейські.

За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялось, вночі 25 липня російські окупаційні війська завдали удару по Чугуєву. Ворожі ракети влучили в школу та будинок культури, де перебували цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків