Обстрел Счастья: если ситуация не улучшится, жителей эвакуируют

Если обстрел Счастья Луганской области будет продолжаться с нынешней интенсивностью, жителей города эвакуируют. Местные власти уже определили места для эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Прямо сейчас обстреливают окрестности Счастья, мы постоянно на связи с руководителем военно-гражданской администрации. Если не уменьшатся обстрелы за сегодня, будем принимать решение об эвакуации. Места уже определены, мы понимаем, куда везти людей", - отметил он.

Напомним, сегодня при обстреле Счастья снаряд попал в жилой дом, оккупационные войска продолжают обстреливать жилые районы. Спецслужбы ждут, когда в утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.

Кроме того, на Луганской ТЭС в Счастье после обстрела загорелось несколько трансформаторов, пожары продолжаются до сих пор.