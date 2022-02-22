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Обстріл Щастя: якщо ситуація не покращиться, жителів евакуюють

Автор: Ілона Свиридова

Якщо обстріл Щастя Луганської області триватиме з нинішньою інтенсивністю, жителів міста евакуюють. Місцева влада вже визначили місця для евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"Прямо зараз обстрілюють околиці Щастя, ми постійно на зв'язку з керівником військово-цивільної адміністрації. Якщо не зменшаться обстріли за сьогодні, будемо приймати рішення про евакуацію. Місця вже визначені, ми розуміємо, куди везти людей", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні при обстрілі Щастя снаряд влучив у житловий будинок, окупаційні війська продовжують обстрілювати житлові райони. Спецслужби чекають, коли в вщухнуть обстріли, після чого вони обстежують будинок і евакуюють мешканців.

Крім того, на Луганській ТЕС у Щасті після обстрілу загорілося кілька трансформаторів, пожежі тривають досі.

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