Обстрел Счастья квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрелу Счастья пророссийскими боевиками . Событие квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Как заявили в прокуратуре, сегодняшний обстрел, в результате которого руководитель военно-гражданской администрации получил осколочное ранение, является нарушением ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 года и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года.

"Сейчас проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления", - отметили правоохранители.

В результате обстрела были повреждены жилой дом и автомобиль жителя, что с точки зрения международного гуманитарного права является гражданской инфраструктурой.