ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обстрел Счастья квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны

Новина українською →
Счастье, Четверг 16 сентября 2021 15:34
Обстрел Счастья квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны Фото: по факту обстрела Счастья возбудили дело (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обстрелу Счастья пророссийскими боевиками. Событие квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как заявили в прокуратуре, сегодняшний обстрел, в результате которого руководитель военно-гражданской администрации получил осколочное ранение, является нарушением ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 года и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года.

"Сейчас проводится осмотр места происшествия, продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления", - отметили правоохранители.

В результате обстрела были повреждены жилой дом и автомобиль жителя, что с точки зрения международного гуманитарного права является гражданской инфраструктурой.

Напомним, РБК-Украина называло имя человека, получившего ранение во время обстрела Счастья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
Будет ли в Киеве жесткий карантин: позиция КГГА
DAILY
Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Николай Кульбида: Вероятность природных катастроф увеличивается, надо готовиться