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Боевики обстреляли населенный пункт Счастье: ранен мирный житель

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Луганская область, Четверг 16 сентября 2021 11:13
Боевики обстреляли населенный пункт Счастье: ранен мирный житель Фото: боевики обстреляли населенный пункт Счастье (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Тиберий Юрик

Оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего мирный житель получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Сообщается, что в 6:40 и в 7:30 боевики дважды обстреляли населенный пункт Счастье с направления н. п. Веселая Гора (предварительно с применением миномета калибра 82 мм).

В результате обстрела было повреждено административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.

По данным ОСС, гражданское лицо получило ранения, состояние его здоровья - удовлетворительное.

На месте происшествия работают правоохранители.

Фото: боевики обстреляли населенный пункт Счастье (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, что в минувшие сутки на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны врага. Жертв и пострадавших нет.

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