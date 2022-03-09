UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе: стало извсетно о пострадавших

Автор: Светлана Мащенко

В результате авиаудара по детской больнице и роддому Мариуполя 9 марта пострадало 17 человек, жертв нет.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам… ноль подтвержденных (ранений. - Ред.). По жертвам пока что цифра также остается на нуле", - сказал Кириленко.

Он уточнил также, что авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину