Обстрел роддома и детской больницы в Мариуполе: стало извсетно о пострадавших

В результате авиаудара по детской больнице и роддому Мариуполя 9 марта пострадало 17 человек, жертв нет.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время телемарафона.

"Сейчас подтверждено 17 раненых среди персонала и рожениц. По деткам… ноль подтвержденных (ранений. - Ред.). По жертвам пока что цифра также остается на нуле", - сказал Кириленко.

Он уточнил также, что авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.