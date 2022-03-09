Обстріл пологового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі: стало відомо про постраждалих

В результаті авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя 9 березня постраждало 17 осіб, жертв немає.

Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

"Наразі підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль. По діткам... нуль (поранень. - Ред.). По жертвам поки що цифра також залишається на нулі", - сказав Кириленко.

Він уточнив також, що авіаналіт був здійснений під час дії в Маріуполі режиму тиші, який, в тому числі, був підтверджений і російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.