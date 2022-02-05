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Обстрел Павлополя на Донбассе: появились фото последствий

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Павлополь, Суббота 05 февраля 2022 22:39
Обстрел Павлополя на Донбассе: появились фото последствий Фото: боевики с беспилотника обстреляли Павлополь (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 5 февраля, пророссийские боевики с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на населенный пункт Павлополь, расположенный вблизи Мариуполя. В результате обстрела люди не пострадали, а вот здания получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Оккупанты запустили беспилотник с четырьмя самодельными взрывчатками из населенного пункта Верхнеширокинское. В результате сброса взрывных устройств было повреждено помещение средней школы №19, а также жилой дом на улице Молодежной.

Факты обстрела были задокументированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы уже передали в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

"Данный факт является очередным грубым нарушением минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. А также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения", - заявили в штабе ООС.

Фото: последствия обстрела Павлополя (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, боевики с начала суток четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранив при этом украинского военного.

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Донбасс Павлополь ООС
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