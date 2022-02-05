Обстріл Павлополя на Донбасі: з'явилися фото наслідків

Сьогодні, 5 лютого, проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули вибухівку на населений пункт Павлопіль , що розташований поблизу Маріуполя. В результаті обстрілу люди не постраждали, а от будівлі зазнали пошкоджень.

Окупанти запустили безпілотник з чотирма саморобними вибухівками з населеного пункту Верхньоширокинське. В результаті скидання вибухових пристроїв було пошкоджено приміщення середньої школи №19, а також житловий будинок на вулиці Молодіжній.

Факти обстрілу були задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали вже передали до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Даний факт є черговим грубим порушенням мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення", - заявили у штабі ООС.

Фото: наслідки обстрілу Павлополя (facebook.com/pressjfo.news)