ru ua
Сб, 05 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріл Павлополя на Донбасі: з'явилися фото наслідків

Новость на русском →
Павлопіль, Субота 05 лютого 2022 22:39
Обстріл Павлополя на Донбасі: з'явилися фото наслідків Фото: бойовики з безпілотника обстріляли Павлопіль (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 5 лютого, проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули вибухівку на населений пункт Павлопіль, що розташований поблизу Маріуполя. В результаті обстрілу люди не постраждали, а от будівлі зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Окупанти запустили безпілотник з чотирма саморобними вибухівками з населеного пункту Верхньоширокинське. В результаті скидання вибухових пристроїв було пошкоджено приміщення середньої школи №19, а також житловий будинок на вулиці Молодіжній.

Факти обстрілу були задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали вже передали до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Даний факт є черговим грубим порушенням мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення", - заявили у штабі ООС.

Фото: наслідки обстрілу Павлополя (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, бойовики з початку доби чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, поранивши при цьому українського військового.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Павлополь ООС
NEWS
Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США