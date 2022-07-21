Обстріл Нікопольського району: окупанти випустили 20 реактивних снарядів
Вночі 21 липня російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. По Червоногригорівській громаді було випущено понад 20 реактивних снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.
На місці обстрілу працюють піротехніки, шукають і знешкоджують боєприпаси, що не здетонували. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань.
Раніше повідомлялося, що голова Нікопольської РВА запропонував жителям Нікополя тимчасово переселитися в район, житло нададуть безплатно.
Нагадаємо, минулого тижня посилилися обстріли Нікопольського району, напередодні російські війська накрили його фосфорними снарядами.
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