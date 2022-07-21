Обстріл Нікопольського району: окупанти випустили 20 реактивних снарядів

Вночі 21 липня російські війська обстріляли з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровської області. По Червоногригорівській громаді було випущено понад 20 реактивних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченка.