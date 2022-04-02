UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Николаевской ОГА. Число жертв возросло до 36, погибла секретарь Кима

Фото: в результате обстрела Николаевской ОГА погибли 36 человек (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбардировки погибла секретарь главы ОВА Виталия Кима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима.

Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления российским оккупационным войскам, которые находятся на территории Николаевской области.

Напомним, сегодня Виталий Ким сообщил, что из-под завалов здания Николаевской ОГА достали 35 тел погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныНиколаевская ОГАНиколаев