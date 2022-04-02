Обстрел Николаевской ОГА. Число жертв возросло до 36, погибла секретарь Кима

Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации возросло до 36. Во время бомбардировки погибла секретарь главы ОВА Виталия Кима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кима .

Тело секретаря достали в субботу, 2 апреля. Ким отметил, что это последняя жертва.

Также он добавил, что в Николаевской области с понедельника запретят местным жителям забирать брошенную или поврежденную технику врага и сдавать ее на металлолом. Ее будут использовать для нужд украинской армии.

Кроме того, Ким анонсировал создание специальных групп для сопротивления российским оккупационным войскам, которые находятся на территории Николаевской области.