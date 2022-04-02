Обстріл Миколаївської ОДА. Кількість жертв зросла до 36, загинула секретар Кіма

Кількість жертв в результаті ракетного удару по будівлі Миколаївської облдержадміністрації зросла до 36. Під час бомбардування загинула секретар голови ОВА Віталія Кіма.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіма.
Тіло секретаря дістали в суботу, 2 квітня. Кім зазначив, що це остання жертва.
Також він додав, що в Миколаївській області з понеділка заборонять місцевим жителям забирати кинуту або пошкоджену техніку ворога і здавати її на металобрухт. Її використовуватимуть для потреб української армії.
Крім того, Кім анонсував створення спеціальних груп для опору російським окупаційним військам, які знаходяться на території Миколаївської області.
Нагадаємо, сьогодні Віталій Кім повідомив, що з-під завалів будівлі Миколаївської ОГА дістали 35 тіл загиблих.
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