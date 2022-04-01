Обстрел Николаевской ОГА: число погибших возросло до 31

В Николаеве жертвами удара российской ракеты по помещению ОГА стал уже 31 человек. Один из пострадавших умер в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Из-под завалов деблокированы тела 30 человек.
Отмечается, что спасатели с другими службами неустанно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.
От ГСЧС в работах задействованы 60 спасателей и девять единиц техники.
Напомним, здание Николаевской ОГА российские оккупанты обстреляли утром 29 марта. Первоначально сообщалось о трех погибших.
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