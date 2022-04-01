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Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 31

Фото: кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОГА зросла (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві жертвами удару російської ракети по приміщенню ОДА стала вже 31 людина. Один з постраждалих помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

З-під завалів деблоковані тіла 30 осіб.

Зазначається, що рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротші терміни ліквідувати наслідки цієї трагедії.

Від ДСНС у роботах залучено 60 рятувальників та дев'ять одиниць техніки.

Нагадаємо, будівля Миколаївської ОГА російські окупанти обстріляли вранці 29 березня. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих.

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Миколаїв