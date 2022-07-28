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Обстрел Николаева: снаряд упал во двор дома, есть пострадавшая

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 23:11
Обстрел Николаева: снаряд упал во двор дома, есть пострадавшая Фото: россияне обстреляли частные дома в Николаеве (dsns.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня вечером российский снаряд попал во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевский городской совет.

В результате обстрела в доме обрушилась стена и часть кровли.

Также значительные разрушения получили два соседних дома. В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша.

Предварительно, в результате обстрела ранения получила одна женщина.

Напомним, сегодня вечером в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по частным домам в Николаеве.

А утром оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. Из-за обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.

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