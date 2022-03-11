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Обстрел Николаева: обошлось без жертв, в городе восстанавливают электроснабжение

Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреляли Николаева с северо-восточной стороны, однако обошлось без жертв. В городе восстанавливают электроснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Мы работаем, восстанавливаем свет и электроснабжение. Засранцы обстреляли нас, но слава Богу без жертв, все мы здесь, все работаем",- заявил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупант открыл огонь по Николаеву вечером 11 марта.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Николаев