Обстрел Николаева: обошлось без жертв, в городе восстанавливают электроснабжение

Российские военные обстреляли Николаева с северо-восточной стороны, однако обошлось без жертв. В городе восстанавливают электроснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"Мы работаем, восстанавливаем свет и электроснабжение. Засранцы обстреляли нас, но слава Богу без жертв, все мы здесь, все работаем",- заявил Ким.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупант открыл огонь по Николаеву вечером 11 марта.

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