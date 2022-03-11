Обстріл Миколаєва: минулося без жертв, у місті відновлюють електропостачання

Російські військові обстріляли Миколаєва з північно-східного боку, однак обійшлося без жертв. В місті відновлюють електропостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

"Ми працюємо, відновлюємо світло та електропостачання. Засранці обстріляли нас, однак слава Богу без жертв, усі ми тут, усі працюємо",- заявив Кім.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупант відкрив вогонь по Миколаєву ввечері 11 березня.

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