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Обстрел Невельского: разрушены жилые дома, людей доставали из-под завалов

Автор: Илона Свиридова

В результате ночного обстрела Невельского в Донецкой области разрушены два жилых дома. Двух мирных жителей доставали из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

По его словам, по меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела поселка Невельское. Два из них - уничтожены полностью.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди - 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", - отметил Кириленко.

Фото: последствия обстрела Невельского (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Напомним, ранее сообщалось о минометном обстреле Невельского, в результате которого были повреждены военные санитарные автомобили, а также ранение получил водитель одного из них.

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