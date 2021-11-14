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Обстріл Невельського: зруйновано житлові будинки, людей діставали з-під завалів

Автор: Ілона Свиридова

В результаті нічного обстрілу Невельського в Донецькій області зруйновано два житлових будинки. Двох мирних жителів діставали з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

За його словами, щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу селища Невельське. Два з них - знищені повністю.

"При обстрілі в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин ніхто з цивільних не постраждав", - зазначив Кириленко.

Фото: наслідки обстрілу Невельського (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про мінометний обстріл Невельського, в результаті якого були пошкоджені військові санітарні автомобілі, а також поранення отримав водій одного з них.

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