Обстріл Невельського: зруйновано житлові будинки, людей діставали з-під завалів

За його словами, щонайменше чотири приватні будинки постраждали в результаті обстрілу селища Невельське. Два з них - знищені повністю.

"При обстрілі в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилися люди - 65-річний чоловік і 63-річна жінка. Вибратися з-під уламків їм допомагали рятувальники ДСНС. За щасливим збігом обставин ніхто з цивільних не постраждав", - зазначив Кириленко.

Фото: наслідки обстрілу Невельського (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)