Обстрел Невельского квалифицировали как нарушение законов войны

Ночной обстрел Невельского в Донецкой области квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны. Полиция завела уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

"Установлено, что в 01:30 Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные на улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.