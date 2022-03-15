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Обстрел многоэтажки в Святошинском районе Киева. ГСЧС сообщает о 3 погибших

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Киев, Вторник 15 марта 2022 15:27
Обстрел многоэтажки в Святошинском районе Киева. ГСЧС сообщает о 3 погибших Фото: в результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева погибли три человека (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

Святошинском районе столицы в результате обстрела многоэтажки оккупантами погибли три человека. Еще пять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 15:03 пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме в Святошинском районе, который произошел в результате обстрела - ликвидирован. В результате происшествия 3 человека погибли, 5 травмированы и 48 спасены", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли возле многоэтажки в Святошинском районе Киева, в результате чего вспыхнул пожар с 1 по 16 этажи.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал о минимум четырех погибших.

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