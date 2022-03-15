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Обстріл багатоповерхівки у Святошинському районі Києва. ДСНС повідомляє про 3 загиблих

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 15:27
Обстріл багатоповерхівки у Святошинському районі Києва. ДСНС повідомляє про 3 загиблих Фото: внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Святошинському районі Києва загинули троє людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

Святошинському районі столиці внаслідок обстрілу багатоповерхівки окупантами загинули троє людей. Ще п'ять отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"О 15:03 пожежу в шістнадцятиповерховому житловому будинку у Святошинському районі, що сталася внаслідок обстрілу - ліквідовано. Внаслідок події 3 особи загинуло, 5 травмовано та 48 врятовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли біля багатоповерхівки в Святошинському районі Києва, внаслідок чого спалахнула пожежа з 1 по 16 поверхи.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв про щонайменших чотирьох загиблих.

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