Число жертв обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева возросло до 4

В результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева, по предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Точное число жертв сложно установить, поскольку спасатели прошли еще не все этажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Спасатели до сих пор гасят огонь с раннего утра. По предварительным данным, погибли четыре человека", - отметил он.

По его словам, многих жильцов госпитализировали с травмами. Окончательные данные по жертвам и пострадавшим будут позже.