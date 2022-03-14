Обстріл багатоповерхівки на Оболоні в Києві: є загиблий та поранені

Сьогодні, 14 березня внаслідок ворожого обстрілу багатоповерхового будинку на столичній Оболоні загинула людина. Ще трьох госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"Станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіло 1 загиблої особи, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці. Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Києві в артилерійський снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок на Оболоні. Внаслідок чого сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи і загоряння квартир на 3 і 4 поверхах.

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