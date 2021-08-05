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Обстрел многоэтажки в Красногоровке: штаб ООС показал последствия

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня боевики совершили обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате чего была повреждена многоэтажка и ранен местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"5 августа 2021 года, около 8 часов утра, российские наемники совершили обстрел из противотанковых пушек МТ-12 населенного пункта Красногоровка Донецкой области. В результате чего тяжело ранен местный житель и повреждены гражданские дома",- говорится в сообщении.

Пока украинская сторона СЦКК находится на месте происшествия, осуществляя фотофиксацию очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения в Украине.

В штабе Операции Объединенных сил опубликовали первые фото последствий обстрела боевиками.

Фото: в Красногоровке боевики обстреляли многоэтажку (фото facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, ранее руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что боевики обстреляли многоэтажку в Донецкой области.

Добавим, за минувшие сутки на Донбассе восемь нарушений "тишины", один украинский военный получил ранение.

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ДонецкбоевикиКрасногоровка