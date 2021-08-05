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Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненый

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Красногоровка, Четверг 05 августа 2021 09:34
Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке, есть раненый Фото: в Донецкой области обстреляли многоэтажку (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики обстреляли многоэтажку в Красногоровке (Донецкая область). В результате ранение получил один местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

Прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной, сообщил он.

"Ранен человек - местный житель 1965 года рождения", - отметил Кириленко.

На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Фото: в Донецкой области обстреляли многоэтажку (facebook.com/pavlokyrylenko)

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было восемь нарушений "тишины", один украинский военный получил ранение.

Раньше боевики минировали Майорск и обстреливали позиции ООС из минометов и гранатометов.

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Красногоровка боевики
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