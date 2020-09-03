Обстрел микроавтобуса возле Мелитополя: открыли два дела

Фото: полицейские (РБК-Украина)

По факту обстрела микроавтобуса возле Мелитополя (Запорожская область) открыли два уголовных производства. В частности, произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Сейчас разыскиваются причастные к обстрелу.

Как известно, вчера ночью неизвестные из огнестрельного оружия открыли огонь по микроавтобусу Ford. В результате стрельбы пострадал водитель.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области совершили нападение на микроавтобус. Правонарушители избили пассажиров микроавтобуса, а также стреляли в них из травматического пистолета, тогда пострадали четыре человека.

После этого стало известно, что правоохранители задержали всю группу нападающих в Красноградском районе.

Отметим, 30 августа всем нападавшим на микроавтобус возле Люботина избрали меру пресечения.