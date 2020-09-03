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Обстріл мікроавтобуса біля Мелітополя: відкрито дві справи

Мелітополь, Четвер 03 вересня 2020 13:01
Обстріл мікроавтобуса біля Мелітополя: відкрито дві справи
Фото: поліцейські (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

За фактом обстрілу мікроавтобуса біля Мелітополя (Запорізька область) відкрили два кримінальні провадження. Зокрема, подію кваліфікували як умисне вбивство.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції області.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство)", - йдеться у повідомленні.

Наразі розшукуються причетні до обстрілу.

Як відомо, вчора вночі невідомі з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford. В результаті стрілянини постраждав водій.

Нагадаємо, минулого тижня у Харківській області скоїли напад на мікроавтобус. Правопорушники побили пасажирів мікроавтобусу, а також стріляли в них з травматичного пістолету, тоді постраждали чотири людини.

Після того стало відомо, що правоохоронці затримали всю групу нападників у Красноградському районі.

Зазначимо, 30 серпня всім нападникам на мікроавтобус поблизу Люботина обрали запобіжний захід.

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