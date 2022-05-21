Обстрел Малина Житомирской области. Видео якобы запуска российских "Калибров" по городу

Малин Житомирской области был обстрелян ракетами с моря. Российские военные ударили по городу, думая, что здесь находится иностранное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отчитались, что якобы "уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленную из США и европейских стран" для сил ВСУ на Донбассе.

Напомним, сегодня с утра жители Житомирской области сообщали о взрывах во время воздушной тревоги. Их услышали в районе города Малин. Позже эту информацию подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара были повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и три человека ранены.

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