Обстріл Малина Житомирської області. Відео нібито запуску російських "Калібрів" по місту

Малин Житомирської області було обстріляно ракетами з моря. Російські військові вдарили по місту, думаючи, що тут є іноземне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначимо, "Калібр" - сімейство російських крилатих ракет великої дальності. Цими ракетами оснащують сучасні російські кораблі та підводні човни.

У Міноборони РФ відзвітували, що нібито "знищили велику партію озброєння та військової техніки, доставлену зі США та європейських країн" для сил ЗСУ на Донбасі.

Нагадаємо, з ранку 20 травня жителі Житомирської області повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги. Їх почули в районі міста Малин. Пізніше цю інформацію підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару були пошкоджені близько 100 будинків, об'єкт інфраструктури та троє людей поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.