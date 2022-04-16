Обстрел Лисичанска: оккупанты пытались сжечь фургоны с хлебом

Российские оккупанты при обстрелах Лисичанска 16 апреля целились в фургоны с хлебом. В результате загорелись три грузовика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной администрации.
"Уверен, они стреляли туда осознанно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, которое охватило три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", - отметил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Отметим, сегодня после очередного обстрела снова загорелся Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.
Кроме того, из-за обстрелов была сорвана сегодняшняя эвакуация из этого города.
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