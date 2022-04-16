UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Лисичанска: оккупанты пытались сжечь фургоны с хлебом

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты при обстрелах Лисичанска 16 апреля целились в фургоны с хлебом. В результате загорелись три грузовика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной администрации.

"Уверен, они стреляли туда осознанно. Был наводчик. Предатель хотел оставить лисичан без хлеба. Враг применил мощное вооружение. Впрочем, спасателям удалось обуздать пламя, которое охватило три хлебных фургона, и обезопасить еще пять", - отметил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Отметим, сегодня после очередного обстрела снова загорелся Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, из-за обстрелов была сорвана сегодняшняя эвакуация из этого города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛисичанскВойна России против Украины